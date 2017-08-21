наверх
21.08.201707:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп отреагировал на столкновение эсминца США с торговым судном

    (обновлено: )65001
    По мнению американского президента, инцидент с "Джоном Маккейном" является "очень плохим". Он добавил, что "мысли и молитвы с нашими моряками" на борту корабля, где проходит поисково-спасательная операция.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал "очень плохим" инцидент с ракетным эсминцем американских ВМС "Джон Маккейн", который столкнулся с торговым судном Alnic MC близ Сингапура.

    "Это очень плохо", — сказал он журналистам по прибытии в Белый дом после отпуска.

    "Мысли и молитвы с нашими моряками на борту корабля США "Джон Маккейн", где проходит поисково-спасательная операция", — написал позднее Трамп в микроблоге Twitter.

    Дональд Трамп/Twitter, 21 августа 2017

    В результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.

    Смотрите также: Найдены обломки крейсера США, затонувшего в 1945 году. Подводная съемка

    "Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Флаг США
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину