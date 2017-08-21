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    Маккейн отреагировал на ЧП с эсминцем, названным в честь его деда и отца

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    Эсминец ВМС США "Джон Маккейн", экипаж которого составляет 338 человек, столкнулся с торговым судном Alnic MC. В результате инцидента десять моряков пропали, пять получили ранения.
    Сенатор США Д. Маккейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев Украина. Американский сенатор Джон Маккейн выразил признательно спасателям после ЧП с моряками эсминца ВМС США, названного в честь его деда и отца.

    "Моя жена Синди и я молимся за американских моряков корабля "Джон Маккейн" и признательны поисково-спасательным экипажам за работу", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

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    Американский эсминец "Джон Маккейн"

    Ранее 7-й флот США сообщил, что эсминец столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива, десять моряков пропали, пять получили ранения.

    Эсминец "Джон Маккейн", экипаж которого составляет 338 человек, назван в часть деда и отца сенатора — Джона Маккейна-старшего и Джона Маккейна-младшего, которые служили адмиралами в ВМС США в годы Второй мировой войны.

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