Маккейн отреагировал на ЧП с эсминцем, названным в честь его деда и отца

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев Украина. Американский сенатор Джон Маккейн выразил признательно спасателям после ЧП с моряками эсминца ВМС США, названного в честь его деда и отца.

"Моя жена Синди и я молимся за американских моряков корабля "Джон Маккейн" и признательны поисково-спасательным экипажам за работу", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Ранее 7-й флот США сообщил, что эсминец столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива, десять моряков пропали, пять получили ранения.

Эсминец "Джон Маккейн", экипаж которого составляет 338 человек, назван в часть деда и отца сенатора — Джона Маккейна-старшего и Джона Маккейна-младшего, которые служили адмиралами в ВМС США в годы Второй мировой войны.