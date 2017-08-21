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    Американский эсминец столкнулся с торговым судном

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    Согласно первоначальным сообщениям, эсминец "Джон Маккейн" получил повреждения в кормовой части. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени.
    Американский эсминец Джон Маккейн. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Ракетный эсминец ВМС США "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, сообщил в воскресенье американский 7-й флот.

    "Ракетный эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива и восточнее побережья Сингапура", — говорится в сообщении на сайте флота.

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    Там отмечается, что инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени. Как отмечается, "судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита".

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    Как указывается, "согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части".

    "Поиски и спасительные действия проводятся в сотрудничестве с местными властями", — говорится в сообщении.

    Согласно информации портала vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и используется под флагом Либерии для перевозок химических и нефтепродуктов.

    "Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.

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