В Николаевской области задержали иностранное судно c контрабандой

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Николаевской области задержали иностранное судно с крупной партией табачных изделий. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"Согласно полученной информации о возможном перемещении табачных изделий в большом количестве через государственную границу Украины с нарушениями действующего законодательства, пограничники и сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили и задокументировали факт перегрузки с судна заграничного следования крупной партии подакцизных товаров иностранного производства", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Госпогранслужбы В Николаевской области задержали иностранное судно

По предварительной информации, правонарушители использовали буксир и баржу, которыми ночью переместили часть товара. Во время проведения санкционированных обысков межведомственная группа на барже и на судне обнаружила около 4 тысяч ящиков с табачными изделиями без акцизных марок.

В настоящее время проводятся следственные действия и подсчет выявленных подакцизных товаров.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории.