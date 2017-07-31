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    В Николаевской области задержали иностранное судно c контрабандой

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    По предварительной информации, правонарушители использовали буксир и баржу, которыми ночью переместили часть товара. В настоящее время проводятся следственные действия и подсчет выявленных подакцизных товаров.
    В Николаевской области задержали иностранное судно
    Пресс-служба Госпогранслужбы

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Николаевской области задержали иностранное судно с крупной партией табачных изделий. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

    "Согласно полученной информации о возможном перемещении табачных изделий в большом количестве через государственную границу Украины с нарушениями действующего законодательства, пограничники и сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили и задокументировали факт перегрузки с судна заграничного следования крупной партии подакцизных товаров иностранного производства", — говорится в сообщении.

    Пресс-служба Госпогранслужбы
    В Николаевской области задержали иностранное судно

    По предварительной информации, правонарушители использовали буксир и баржу, которыми ночью переместили часть товара. Во время проведения санкционированных обысков межведомственная группа на барже и на судне обнаружила около 4 тысяч ящиков с табачными изделиями без акцизных марок.

    В настоящее время проводятся следственные действия и подсчет выявленных подакцизных товаров.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории.

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