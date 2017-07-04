Обстрел турецкого судна береговой охраной Греции в Эгейском море

Сухогруз "ACT", следовавший под турецким флагом, подвергся обстрелу со стороны катеров береговой охраны Греции в Эгейском море в понедельник, 3 июля.

Судно загрузилось в турецком порту Искендерун и двигалось по направлению к Измитскому заливу Мраморного моря. По предварительным данным, во время прохождения сухогруза в Эгейском море, катера греческой береговой охраны потребовали, чтобы судно пришвартовалось в порту острова Родос для проверки груза. Капитан судна якобы проигнорировал это требование, после чего с греческих катеров по судну был открыт огонь.

Команда судна обнаружила 36 пулевых отверстий на корпусе корабля.

О пострадавших не сообщается, судно продолжает движение по маршруту. В настоящее время на место происшествия прибыли два катера турецкой береговой охраны.

Напомним, в средине июня в результате столкновения близ Японии американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега погибли семь моряков ВМС США.