наверх
04.07.201702:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Обстрел турецкого судна береговой охраной Греции в Эгейском море

    (обновлено: )7
    По предварительным данным, во время прохождения сухогруза в Эгейском море, катера греческой береговой охраны потребовали, чтобы судно пришвартовалось в порту острова Родос для проверки груза, однако капитан турецкого судна проигнорировал требование.
    Канал на Youtube Ruptly TV

    Сухогруз "ACT", следовавший под турецким флагом, подвергся обстрелу со стороны катеров береговой охраны Греции в Эгейском море в понедельник, 3 июля.

    В Киеве заложили два катера Кентавр для ВМС Украины. Видео
    Видеоканал Військове телебачення України на Youtube
    Закладка двух катеров "Кентавр" для ВМС Украины

    Судно загрузилось в турецком порту Искендерун и двигалось по направлению к Измитскому заливу Мраморного моря. По предварительным данным, во время прохождения сухогруза в Эгейском море, катера греческой береговой охраны потребовали, чтобы судно пришвартовалось в порту острова Родос для проверки груза. Капитан судна якобы проигнорировал это требование, после чего с греческих катеров по судну был открыт огонь.

    Команда судна обнаружила 36 пулевых отверстий на корпусе корабля.

    О пострадавших не сообщается, судно продолжает движение по маршруту. В настоящее время на место происшествия прибыли два катера турецкой береговой охраны.

    Напомним, в средине июня в результате столкновения близ Японии американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега погибли семь моряков ВМС США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца