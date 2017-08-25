СМИ: Фирташ отдаст властям Крыма базу отдыха

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ отдаст властям Крыма базу отдыха "Волна", где с 2014 года проводится кремлевский молодежный форум "Таврида", сообщает РБК со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Также сообщается, что эту информацию подтвердил источник в правительстве Крыма и собеседник, близкий к руководству завода Фирташа "Крымский титан", которому принадлежит база отдыха.

По словам источника, у предприятия Фирташа серьезные долги перед бюджетом администрации Крыма.

Переход базы отдыха в собственность местных властей может стать способом урегулирования долгов. Сейчас базу отдыха "Волна", расположенную на Бакальской косе Крыма, почти на все лето арендуют под молодежный лагерь "Таврида", организацией которого занимается Росмолодежь.

Переход "Волны" в собственность крымских "властей" позволит организовать там лагерь на круглогодичной основе.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в судебном порядке признало недействительным договор между ОАО "Азот", ЧАО "Энергомережа" и ОАО "Черкассыоблэнерго", по которому интересам государства нанесен ущерб в размере более 47 млн ​​гривен. Таким образом суд обязал "Азот" Дмитрия Фирташа выплатить 47 млн грн долга.