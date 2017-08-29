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    Ученые выяснят, как Крым приблизился к материковой РФ после референдума

    (обновлено: )19120
    По данным астрономов, тектоническая платформа, на которой находится Россия, движется на юго-восток со скоростью 12 миллиметров в год. В этом же направлении перемещается и Крым, но с большей скоростью - 14 миллиметров в год, таким образом постепенно догоняя РФ.
    Крым. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Астрономы измерят, насколько полуостров Крым тектонически приблизился к континентальной части России с момента референдума о статусе полуострова. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Александр Ипатов.

    Начало установки железнодорожной арки Крымского моста. Кадры беспилотника
    RT на русском
    Начало установки арки Крымского моста. Кадры беспилотника

    Осенью прошлого года Ипатов отмечал, что астрономы зафиксировали тектоническое движение полуострова в сторону континентальной России.

    "Со времени референдума давайте мы померяем, посмотрим, насколько он подвинулся. Позвоню крымчанам, мы подсчитаем", — сказал Ипатов, отметив, что специально такие измерения проводиться не будут, результат можно получить из основных исследований научного характера.

    По его словам, суть метода радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), с помощью которого ученым удалось уточнить скорость движения полуострова, заключается в построении высокоточной системы координат на небе на основании положения относительно неподвижных квазизвездных источников – квазаров. На поверхности Земли расположено около полусотни опорных точек такой системы координат – телескопов, взаимное расположение которых и уточняют астрономы.

    При проведении исследований выяснилось, что тектоническая платформа, на которой находится континентальная Россия, движется на юго-восток со скоростью примерно 12 миллиметров в год. В этом же направлении перемещается и полуостров Крым, но с большей скоростью — примерно 14 миллиметров в год, таким образом постепенно догоняя Россию.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. 

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