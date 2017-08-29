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    В мире

    Волкер: США не будут "над головами украинцев" заключать соглашение с РФ

    (обновлено: )14402
    Волкер заверил, что США не собираются заключать отдельное соглашение с Россией об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. США не намерены заключать с Россией соглашение "над головами украинцев", заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
    Financial Times: Волкер говорит, что Украина парализует отношения США и РФ

    По его словам, Вашингтон не собирается заключать отдельное соглашение с Россией об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.

    "Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакого отдельного соглашения над головами украинцев или за спинами европейцев", — сказал Волкер.

    Он также добавил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на минувшей неделе в Минске, он находился в тесном контакте с представителями Германии и Франции по украинскому вопросу.

    "США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", — заверил Волкер.

    По его заверению, Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа: "Она важна. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые важны… Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина является основной".

    По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность и гарантирована безопасность всем украинцам.

    Ранее Волкер заявил, что Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, но в таком случае Москве придется смириться с международной изоляцией.

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