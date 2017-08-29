Волкер: США не будут "над головами украинцев" заключать соглашение с РФ

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. США не намерены заключать с Россией соглашение "над головами украинцев", заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

По его словам, Вашингтон не собирается заключать отдельное соглашение с Россией об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.

"Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакого отдельного соглашения над головами украинцев или за спинами европейцев", — сказал Волкер.

Он также добавил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на минувшей неделе в Минске, он находился в тесном контакте с представителями Германии и Франции по украинскому вопросу.

"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", — заверил Волкер.

По его заверению, Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа: "Она важна. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые важны… Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина является основной".

По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность и гарантирована безопасность всем украинцам.

Ранее Волкер заявил, что Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, но в таком случае Москве придется смириться с международной изоляцией.