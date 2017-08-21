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    Политика

    Силовики обвинили ополченцев в обстрелах Авдеевки

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (162)

    (обновлено: )7911
    В пресс-центре АТО сообщили, что на донецком направлении ополченцы обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся район Авдеевки, а из 122-миллиметровой артиллерии стреляли по позициям неподалеку от Каменки и Песков.
    Обстрел Авдеевки
    УНИАН

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 47 раз открывали огонь по их позициям, пятеро военных ранены, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

    Ополченцы в Донецкой области
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    По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "47 раз нарушили перемирие", "двое украинских защитников получили ранения, еще трое — боевые травмы".

    Как утверждают военные, на донецком направлении огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся в районе Авдеевки, а из 122-миллиметровой артиллерии по позициям неподалеку от Каменки и Песков. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки.

    В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из гранатометов ополченцы обстреляли Новоалександровку и Крымское.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

     

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