Военные сообщили о новых нарушениях перемирия в Донбассе

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Военные заявляют, что за минувшие сутки ополченцы 30 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный ранен.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения", — говорится на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook в воскресенье.

По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Авдеевку, Каменки, Пески и Верхнетроицкое. На луганском направлении под огнем оказались Малиновое, Троицкое и Новотошковское. Как сообщают силовики, нарушения есть и на мариупольском направлении в районе Старогнатовки.

Кроме этого, по заявлениям ВСУ, ополченцы из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в поселке Зайцево и в Марьинке.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.