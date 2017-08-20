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    Военные сообщили о новых нарушениях перемирия в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (160)

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    По данным пресс-центра АТО, на донецком направлении ополченцы обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Авдеевку, Каменки, Пески и Верхнетроицкое.
    Украинский военный
    zhitomir.info

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Военные заявляют, что за минувшие сутки ополченцы 30 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный ранен.

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    "Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения", — говорится на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook в воскресенье.

    По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Авдеевку, Каменки, Пески и Верхнетроицкое. На луганском направлении под огнем оказались Малиновое, Троицкое и Новотошковское. Как сообщают силовики, нарушения есть и на мариупольском направлении в районе Старогнатовки.

    Кроме этого, по заявлениям ВСУ, ополченцы из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в поселке Зайцево и в Марьинке.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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