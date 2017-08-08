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    Политика

    ГПУ вызывает первого зама Авакова на допрос

    (обновлено: )68
    Как отмечается, речь идет о деле по массовым беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года, а также - захвату здания Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области.
    Сергей Яровой
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура вызывает на допрос первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Об этом сообщает Генеральная прокуратура, которая также обнародовала текст повестки.

    Анатолий Матиос
    Украинское фото
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    "Гражданин Яровой Сергей Анатольевич, который по состоянию на 02.05.2014 занимал должность заместителя Министра внутренних дел Украины в соответствии с требованиями ст. Ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 11 ч 00 мин 8 августа 2017 к старшему следователю по особо важным делам третьего следственного отдела управления специальных расследований Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины старшего советника юстиции Зиньковского", — говорится в сообщении.

    Яровой будет допрошен в качестве свидетеля в уголовном производстве №42014160000000186 от 02.05.2014 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 135 УК Украины.

    Речь идет о деле, возбужденном по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ МВД Украины в Одесской области во время массовых беспорядков в г.. Одессе 02.05.2014 и захват 04.05.2014 здания Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области, а также превышение служебных полномочий должностными лицами ГУ МВД Украины в Одесской области, в результате чего из изолятора временного содержания 04.05.2014 незаконно освобождены 63 человека, из числа участников массовых беспорядков.

    Напомним, Генеральная прокуратора завершила досудебное расследование уголовного дела по подозрению мэра города Буча Анатолия Федорука в земельных махинациях.

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