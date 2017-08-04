Советник Авакова: Нацполиция - это скорее массовый сервис, чем карающий орган

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В пятницу, 4 августа, в Украине впервые отмечают День Национальной полиции.

Данный праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко 10 декабря 2015 года, этим же указом глава государства отменил День милиции, который официально праздновали 20 декабря.

Смотрите также: Фотоитоги 4 августа: драки в Одессе и Луцке, суперчемпионство Ломаченко и годовщина полиции

В состав Нацполиции входят патрульная, криминальная полиция, полиция охраны, специальная полиция, то есть добровольческие подразделения, полиция особого назначения, а также органы досудебного расследования.

По словам главы МВД Арсена Авакова, уровень доверия к патрульной полиции на время ее запуска составлял 60%, сейчас этот показатель значительно уменьшился, до 40%.

Насколько удачной можно считать реформу полиции, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал советник главы МВД Иван Варченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

З вашої точки зору, чим відрізняється нова поліція від старої міліції?

— Перша відмінність в тому, що стара міліція, а не поліція, дотримувалася принципу карати. І це був каральний орган. І завданням, на жаль, яке вона виконувала, було не захист життя, здоров'я, прав та інтересів людей, а кришування бізнесу, економічні якісь інтереси, які всупереч службі міліціонери тодішні використовували. Використовували своє посвідчення, статус, повноваження, надані для того, щоб займатися власним бізнесом. На сьогоднішній день принципово поламана ця система. І на сьогоднішній день поліція захищає людей. І у нас практично неприпустимі такі ситуації, коли громадяни звертаються до поліцейського на вулиці, наприклад, коли бачать якесь правопорушення чи злочин, і цей поліцейський відмовляється робити свою роботу, відвертається або втікає з місця події. Насправді ми бачимо таку зміну, яку ще 3-4 роки тому було важко уявити, оскільки в масовому порядку поліцейські намагалися не помічати подібних речей.

Поліція на сьогоднішній день діє незалежно від статусу особи і будь-яких інших ознак особи, яка порушує закон, розуміючи, що якщо це правопорушник, спочатку притягнення до відповідальності, а далі в процесі там визначається, хто є хто, і більше того, чи він більший статус займає, правопорушник чи злочинець, тим більше шансів в нього потрапити у Ютуб і стати героєм, антигероєм дня. Те, чого теж раніше не було, раніше була вибіркова дія міліції, були недоторканні особи, зараз недоторканних осіб немає. І є, звичайно, філософія допомагати людям. Теж зорієнтований особовий склад зараз на те, що вони не скільки караючий орган, а скільки той орган, який здійснює сервіс. Тобто допомагає в різних ситуаціях. Закінчуючи такими ситуаціями, як зорієнтуватися людині в місті чи надати допомогу, якщо людині стало погано, медичну допомогу чи таке інше. Тобто такий масовий сервіс, поліцейський — це та людина, яка готова завжди прийти на допомогу, і ви бачите, поліцейські рятують людей з водойм, якщо тонуть, в пожежу лізуть, якщо раніше від пожежників вони потрапили до місця події, і рятують там дітей і людей. Це теж ті речі, яких практично не було, якщо вони і були, то це були настільки щасливі винятки, які лише підтверджували правило. І в цьому якраз величенна різниця, що це люди живі, з серцем, з душею, і ми формуємо таку філософію, що це чесні, порядні люди, які намагаються створити інші правила життя.

А чому тоді за два роки рівень довіри до Нацполіції з 60% знизився до 40%?

— Тут є певне неузгодження… Я б уточнив. Отже, коли ми говорили про довіру до патрульної поліції в 2015 році, відколи ця патрульні поліція вийшла на вулиці українських міст, то довіра, наприклад, в місті Києві досягала 80 і вище відсотків. В цілому по Україні десь за 60. Довіра до патрульної поліції. Довіра до звичайної міліції, старої міліції не піднімалася вище 20%, і при тому це і абсолютна довіра, і відносна довіра. Абсолютна довіра там близько 5%. Тобто дуже невисока. Але потім ми міряли вже комплексний показник. І насправді так, патрульна поліція виступила певною мірою локомотивом. І на сьогоднішній день комплексний показник довіри в цілому до системи поліцейської складає близько 45%-46%. І це доволі серйозно. За два роки в 2,5 рази. Але разом з тим ми розуміємо, нам є, куди рухатися, є за що боротися, тому що нашим зразком є скандинавські країни, де цей відсоток досягає до 90% довіри громадян, довіри населення. Ми розуміємо, що нам є багато ще, над чим працювати.

Тим не менше, що не вдалося зробити? Або які проблеми виникли за ці два роки?

— Одразу скажу, що для команди, яка підійшла до реформ, для команди реформаторів на чолі з міністром, жодна з проблем, які виникали, не стали якоюсь такою надзвичайною несподіванкою. Можливо, десь ми оптимістично сподівалися, що негативи будуть меншими. Але разом з тим ми були готові до всього — і до опору системи, і до того, що в країні не вистачатиме грошей на такі речі, і готові були до того, що обставини об'єктивного характеру, такі як війна, не дозволятимуть нам робити якісь надто швидкі кроки в якихось напрямках. Із тих завдань, я, скоріше, не про проблеми говорю, а про ті завдання, які зараз в різних темпах ми робимо. Нам би хотілося, щоб значно скоріше пройшов процес переатестації, тобто очищення від корупціонерів, злочинців колишніх і просто нероб в поліції. Так, ми дещо продовжили порівняно з попередніми розрахунками, не рік, а півтора роки зайняв цей процес. Нам би хотілося дуже швидко набрати якісний кадровий склад, і впродовж 2017 року вже вийти на 100% забезпечення кадрами. Разом з тим ми розуміємо, що сьогоднішня ситуація в країні, сьогоднішній рівень зарплат, сьогоднішній рівень здоров'я часто молодих людей, дозволяє сподіватися на краще, але це затягне процес, в 2018 році ми будемо також здійснювати донабір. Але це живі процеси, які пов'язані з таким живим організмом, який називається країна, народ.

З початку року патрульні поліцейські пошкодили 461 службове авто на 6 мільйонів гривень. Як тут бути?

— Насправді це абсолютно не проблема. Я хотів би, щоб ми як тверезі і розумні люди, достатньо спокійно ставилися, цих авто могло бути побитих і тисяча, і більше тисячі тощо, в залежності від завдань. Треба розуміти, що поліцейський автомобіль 24 години на добу їздить 7 діб на тиждень, що поліцейські впродовж 12 годин їздять в цьому автомобілі, а не стоять в бур'янах. І коли автомобіль наїжджає за рік 100 тисяч кілометрів, то цей автомобіль, можливо, в десяток в і два десятки разів, тим більше, якщо це по місту, він більше може потрапити в аварію, ніж той автомобіль, який наїжджає дві-три тисячі кілометрів. Тобто тут є показники, які зрештою об'єктивні, вони співвимірні десь від подібної аварійності в інших країнах світу. І тут треба говорити і про якість наших доріг, і про те, як на сьогоднішній день люди ставляться до своєї безпеки на дорогах.

Як змінилася робота Нацполіції з того часу, як її очолив Серій Князєв?

— Сергій Князєв додав акцентів у протистоянні злочинності, протидії злочинності, посилення кримінального блоку, слідчого блоку. І я так само сподіваюся, що на сьогоднішній день той тандем — голова Нацполіції і його перший заступник Аброськін, Князєв і Аброськін, вони посилять систему і в частині комунікацій із суспільством, і в частині професійної діяльності поліцейських. Тобто ми хочемо бачити поліцію — друга людини, друга громадянина, дуже комунікабельною, разом з цим, ми хочемо отримувати від поліції той продукт правоохоронний, який очікують отримувати від неї люди в усьому світі. Тобто безпека, життя, здоров'я і захист їх головних прав та інтересів. Я сподіваюся, що цей тандем стане дуже сильним, і дозволить зробити серйозний ривок уже до кінця цього року.

Слушатели Голоса Столицы ответили на вопрос: "Назовите два основных отличия нынешней полиции от бывшей милиции".

Антон: Мое мнение, что все-таки, конечно же, улучшилось. Конечно, хотелось большего, но по факту, если сейчас что-то с мной случится, я более доверяю полиции, и буду к ней обращаться и знаю, что они приедут на вызов. И то, что они приедут, попытаются помочь, мне кажется шансов больше, чем раньше было.

Олег, Киев: У меня доверие, в принципе, к полиции, хотя, конечно, я тоже не уверен, в их мягкости, в беззубости, еще и неопытности еще у многих. Ну, это все дело наживное. У меня больше вопрос к тем водителям, которые у нас ездят, как они ездят, и вот когда говорил Аваков, что у нас нет денег на камеры, надо поставить камеры. Ребята, да отдайте на аутсорсинг, дайте какой-то коммерческой фирме, да она этими камерами забьет вот эти все улицы… Нарушил — письмо, штраф. Да тут бюджет можно озолотить за счет вот этих.

Читайте также: Надежда Савченко: богатое прошлое, мутное будущее

Роман, Киев: Лично у меня позитивное впечатление от реформы милиции, полиции, но исключительно от патрульной полиции. У меня был случай, мы видели, происходили непонятные действия: выбежал какой-то парень из магазина, и за ним побежала толпа, человек 10-15, мы вызвали полицию, естественно, и ребята приехали минуты за полторы. Очень приятно, они подошли, разобрались. За дальнейшими событиями не наблюдали, не было времени. Но вот действительно, чувствуется, что есть отдача. Но, наверное, я выскажу мнение многих, крайне возмущает ситуация на дорогах. Я очень часто за рулем, и езжу на Краснозвездный проспект, снизу, из центра, и наблюдаю, когда пересменка в полиции, как они все едут на базу, все едут по полосе для движения общественного транспорта. То есть уважения даже у них к правилам дорожного движения, в принципе, ноль. Второе, на вокзале, на Южном вокзале, у нас есть слева знак такой "стоянка, остановка запрещена". То есть проезжает мимо патрульная полиция, слева стоят автомобили, в левой полосе. Это нонсенс. Такого быть не должно. Опять же, это никого не смущает.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.