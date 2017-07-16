Матиос идет на войну. ГПУ выступает против экс-министра по всем фронтам

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Месяц назад военная прокуратура и МВД устроили шоу с задержанием экс-сотрудников налоговой в регионах, их доставкой на вертолетах в Киев, арестов и выхода на свободу. Шоу продолжается. На это раз в центре Киева под руководством главного военного прокурора Анатолия Матиоса по тому же делу против экс-министра налогов и сборов Украины Александра Клименко. Прокуроры вместе со спецподразделением МВД штурмовали офисы в "Гливере", в том числе газету и радио "Вести". И это еще не конец.

Наступление по всем фронтам

Уже три года ГПУ безуспешно пытается добраться до экс-министра Александра Клименко. Активность последних месяцев со стороны военной прокуроры запланирована. Матиос отступать не намерен, пока не вытрясет из сбежавшего экс-министра последний доллар.

14 июня главный военный прокурор написал, что "экс-минздох Клименко получил письмо счастья".

"Находясь в глубокой эмиграции из-за страха вернуться на родину экс-минздоху Клименко А.В. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением). Как сказал бы в таком случае Ляшко: — "украла Скотиняка 96 000 000 000 человеческих денег". Подтверждаю — Клименко энд компани (и те что вертолетами уже "прилетели" и те, что в придорожных мотелях в Белгородской области РФ от страха спиваются, и те, что по норам прячутся) действительно обоснованно подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиарда гривен (при курсе $ в то время 8 грн.). Но мы идем за ними. В одном темпе. Бесстрастно и неотвратимо. До надевания на их рученьки украинских бусиков заслуженных наручников", — написал в соцсетях Матиос.

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Военная прокуратура подозревает Александра Клименк в том, что он "при участии руководящего состава налоговых областного и районного уровня организовал и обеспечил незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации".

Вторая волна

Прокуратура уверяет, что объявлено подозрение 45 лицам. Часть из них задержали в мае и привезли в Киев на вертолетах для избрания меры пресечения. А в пятницу, 14 июля, приехали на БТРе с обыском в ТЦ "Гуливер", где заблокировали работу газете и радио "Вести", а также группы компании "Юнисон".

Эту операцию Матиос назвал второй волной. ГПУ и МВД проводили 151 обыск в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко и в "Гулливере", где по данным прокуратуры несколько этажей являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

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По данным прокуратуры, в течение 2011-2013 годов бывший министр доходов и сборов Украины Клименко создал ряд оффшорных компаний, конечным владельцем которых был его отец. Украденные благодаря "налоговым площадкам" государственные средства в сумме более 788 млн. долларов были легализованы Клименко и его соучастниками в европейских банках и перечислены на счета группы компаний "Юнисон", медиа-холдинга "Вести" и двух компаний по управлению активами, владельцами которых была семья Клименко. А группа компаний "Юнисон" на заведены из оффшоров деньги купила 78 элитных квартир в Киеве, Одессе и Донецке, 28 офисных помещений, 5 домов, 41 паркоместо, 11 земельных участков в элитных районах Киева и области, Одессе и Донецке, 23 элитных автомобиля, начиная от Бентли, 3 этажа ТРЦ "Гулливер" и 1 тыс. железнодорожных вагонов, которые до сих приносили доход Клименко и были основным источником финансирования Медиахолдинг "Вести".

Как отметил сам военный прокурор, он двигается дальше и работает ради ограбленных украинцев.

Сам фигурант лидер партии "Успешная страна" Александр Клименко на свой странице в Facebook сообщил, что был удивлен узнав о том, что у него проходят обыски. И заявил, что у него обысков нет.

"Уважаемые предприниматели и граждане Украины, будьте бдительны! У власти появилась новая фишка. Под видом борьбы с Клименко заниматься банальным бандитизмом", — заявил Клименко, комментируя обыски в торгово-развлекательном и бизнес-центре "Гулливер".

Судя по всему, надо ждать третью волну от ГПУ.