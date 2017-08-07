Земельное дело мэра Бучи: завершено досудебное расследование

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Укрнаина. Генеральная прокуратора Украины завершила досудебное расследование уголовного дела по подозрению мэра города Буча Анатолия Федорука в земельных махинациях, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ сообщила мэру города, расположенного под Киевом, о подозрении в земельных махинациях.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующих городского председателя и секретаря Бучанского городского совета Киевской области, а также бывших начальников отдела Госкомзема в городе Буча Киевской области в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения", — говорится в сообщении.

По данным ГПУ, мэр и секретарь в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 гектаров, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 миллионов гривен (около 15,5 миллиона долларов по курсу Нацбанка).

Как отмечается, Генпрокуратура письменно сообщила подозреваемым и их защитникам о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к его материалам. "По результатам открытия прокурором материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам будет вручен обвинительный акт, который в ближайшее время направится на рассмотрение в суд", — добавили в ведомстве.

Ранее Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура расследует дело о незаконной передаче бывшему вице-спикеру Верховной Рады Игорю Калетнику 14 гектаров лесных угодий, в рамках этого дела проходили обыски у мэров Бучи и Ирпеня.