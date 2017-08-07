Обратная сторона экстрима. Под Одессой парни получили ожоги на крыше поезда

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Двое юношей получили удар электрическим током на крыше поезда в Одесской области, они госпитализированы, сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел накануне. Двое жителей Белгород-Днестровского при попытке залезть на крышу электрички получили телесные повреждения в виде ожогов 4-й степени.

"В Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение из больницы о том, что с ожогами 40% тела 4 степени в лечебное учреждение доставлены двое парней — 17-ти и 19-ти лет, которые они получили от удара электрическим током", — цитирует пресс-службу полиции местное издание "Град".

Проводится проверка.

Ранее молодой человек погиб при попытке сделать селфи на грузовом поезде в Киеве. Трагедия произошла рано утром 4 августа.