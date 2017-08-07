наверх
07.08.201719:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Обратная сторона экстрима. Под Одессой парни получили ожоги на крыше поезда

    (обновлено: )49
    Инцидент произошел в воскресенье. Юноши - 17 и 19 лет - были госпитализированы с ожогами 40% тела 4 степени, которые они получили от удара электрическим током.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Двое юношей получили удар электрическим током на крыше поезда в Одесской области, они госпитализированы, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Непогода в Херсонской области
    favoritekherson.co
    Фотоитоги 7 августа: резкая смена погоды в Украине и жуткая авария под Киевом

    Инцидент произошел накануне. Двое жителей Белгород-Днестровского при попытке залезть на крышу электрички получили телесные повреждения в виде ожогов 4-й степени.

    "В Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение из больницы о том, что с ожогами 40% тела 4 степени в лечебное учреждение доставлены двое парней — 17-ти и 19-ти лет, которые они получили от удара электрическим током", — цитирует пресс-службу полиции местное издание "Град".

    Проводится проверка.

    Ранее молодой человек погиб при попытке сделать селфи на грузовом поезде в Киеве. Трагедия произошла рано утром 4 августа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лесной пожар в Николаевской области
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Подъезд дома в Измаиле, возле которого было совершено покушение на полицейского
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого