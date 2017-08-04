Рада рассмотрит законопроект о визах для россиян осенью - СМИ

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости Украина. Законопроект о введении визового режима с Россией либо дополнительных ограничений для россиян при пересечении украинской границы Верховная Рада может рассмотреть уже осенью, пишет в пятницу российская газета "Известия" со ссылкой на источники в украинском парламенте.

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По данным издания, инициатива ввести существенные ограничения для россиян, пересекающих границу Украины, исходит сразу от нескольких фракций, а черновые варианты законопроекта были подготовлены под занавес весенней сессии для дальнейшей проработки осенью.

Во фракции "Оппозиционный блок" газете подтвердили, что в партийных кругах идет подготовка к обсуждению законопроекта по визам с Россией. Нардеп Евгений Балицкий считает, что Киев вплотную подошел к отмене безвизового режима и вводу ограничений.

"Правящие элиты готовятся к введению виз для россиян. Даже не сомневайтесь в этом. Они намерены протащить этот вопрос, потому что для них это очередной мощный повод сыграть на настроениях своего электората и антироссийской теме. Эта власть вкусила, как можно воевать и зарабатывать на этом деньги. Противоречия внутри страны сумасшедшие. Чтобы удержать власть, они легко введут визы", — сказал Балицкий.

По словам источника издания в Верховной Раде, за визовый режим с Россией в той или иной форме готовы проголосовать "Блок Петра Порошенко", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Народный фронт" и "Самопомич".

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.