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    Визы с РФ. "Паразиты" роют себе яму, это уже диагноз - Рабинович

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    Украина и Россия: визовый вопрос (78)

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    По словам народного депутата Вадима Рабиновича, ужесточение пересечения украинской границы для россиян навредит, в первую очередь, самой Украине.
    Вадим Рабинович
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Недальновидные инициативы украинских политиков рискуют плачевно сказаться на жизни простых украинцев, считает внефракционный нардеп Вадим Рабинович.

    Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.

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    Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Как пояснил глава МИД Украины, ужесточение поездок будет поэтапным — в первую очередь будет введен биометрический контроль, потом процедура предварительного предупреждения о поездках и контроль за передвижением внутри страны.

    Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич заявил, что Москва примет меры в ответ на ужесточение правил въезда в Украину, которое можно считать визовым режимом.

    "Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину, или так называемого биометрического контроля — это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", — отметил Клинцевич.

    Клинцевич не исключил, что кого-то из них придется вежливо попросить покинуть РФ, "популярно объяснив при этом, что своим безвременным возвращением на родину они обязаны исключительно нынешнему киевскому режиму и лично (президенту) Петру Порошенко".

    Внефракционный нардеп Вадим Рабинович в комментарии РИА Новости Украина заявил, что подобные нововведения украинской власти ни к чему хорошему не приведут.

    "Есть такая пословица: "Не рой себе яму — сам в нее попадешь". Наши "паразиты" копают эту яму уже со всех сторон. Украинские политики наивно полагают, что такими действиями навредят Российской Федерации. Но по факту такие инициативы ударят по Украине и ее гражданам. То, что придумывают эти деятели иначе как словом "диагноз" не назовешь", — отметил депутат.

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