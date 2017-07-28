Саакашвили заявил, что намерен бороться за смену власти в Украине

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что намерен продолжить активную политическую деятельность и вместе со своей командой сменить украинскую власть.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"Я владею очень сильной организацией в Украине, это 100 тысяч активистов, крупные штабы в 26 регионах, интересная линия молодежи, бизнесмены… этот народ никуда не исчезнет, вместе с ними мы планируем сменить украинскую власть", — заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Кроме этого, Саакашвили выразил уверенность, что недавний визит президента Украины Петра Порошенко в Грузию был спланирован для того, чтобы обсудить с грузинскими властями вопрос о его дальнейшей судьбе.

"Порошенко не зря посетил Грузию… по моей информации, Порошенко встретился с Иванишвили в Уреки и они провели долгую беседу (Бидзина Иванишвили – основатель правящей власти в Грузии, после прихода которой были возведены уголовные дела против Саакашвили – ред.). Дело в том, что сам Иванишвили не желает моей экстрадиции в Грузию, также как и Украине не выгодно мое прибытие, так как это будет означать подрыв для Порошенко", — заявил Саакашвили и добавил, что лишение его украинского гражданства произошло во время его отсутствия в стране.

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В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.