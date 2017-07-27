Депутат показал заявление Саакашвили на получение гражданства Украины

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Депутат Верховной Рады, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев показал на своей странице в Facebook фотокопию заявления экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на получение украинского гражданства.

Согласно документу он утверждал, что не находится под уголовным преследованием.

Саакашвили подписал заявление, в котором указано, что "под судом и следствием на территории иностранных государств" он не находится. Также в заявлении указано, что Саакашвили уведомлен о возможности утраты гражданства в случае внесения в заявление неправдивых данных.

"Если бы тогда, в 2015 году, написал в анкете честно — то и гражданство бы получил, и теперь повода для потери не дал бы. Ключевое слово – честно", — считает Арьев.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией. Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.