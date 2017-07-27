Украинский паспорт Саакашвили все еще действителен - нардеп

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Украинский паспорт экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили все еще действителен, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"Я думаю, что у него его паспорт, который сейчас есть, он действителен. Потому что по закону только представитель Миграционной службы может отобрать у него паспорт, аннулировать, передав ему справку о том, что он лишен гражданства. Это означает, что это может произойти в момент его прибытия в Украину и пересечения границы. Если так произойдет, ему должны вручить справку о том, что он не гражданин Украины", — сказал Найем в эфире телеканала "112 Украина".

Нардеп также высказал свое мнение о возможных действиях власти в отношении Саакашвили.

"Дальше два выхода. Или Украина как-то отправит Саакашвили в ту страну, из которой он приехал. Потому что его украинский паспорт действителен, пока он может ездить. Во-вторых, его могут депортировать в Грузию. Я думаю, что он (Петр Порошенко — Ред.) вступил в эти договоренности (договоренности с грузинскими властями по Саакашвили — Ред), получив уголовные дела или какую-то дополнительную информацию. Если нет, то это все вообще разрушается. Второй выход, что Саакашвили просит Украину о статусе лица, имеющего право на защиту или особый статус. Он въезжает в страну и может подать в Административный суд апелляцию о лишении его гражданства и просто здесь передвигаться и жить. То есть юридической возможности сейчас не пустить Саакашвили в страну нет", — отметил Найем.

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Кроме этого, депутат утверждает, что в тот день, когда Саакашвили получал паспорт, Миграционная служба выдала 26 паспортов без документов.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.