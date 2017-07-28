Саакашвили: Трамп прав, говоря о вмешательстве Украины в выборы в США

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп имеет основания говорить о попытках правительства Украины в вмешаться в американские выборы, считает экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

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"Президент Трамп, например, сказал что-то об Украине. Мы в Украине ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с россиянами. Мир должен отдать украинцам должное за их героическое сопротивление, но с другой стороны президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами", — отметил Саакашвили в интервью CNN, комментируя недавнее заявление президента США, но был оборван следующим вопросом ведущей.

Саакашвили также заявил, что его нынешние проблемы в Украине обусловлены его оппозицией к власти олигархов и коррупции, пишет Голос Америки.

"Меня лишили гражданства по тем же причинам, по которым я получил проблемы с Путиным: я выступил против его олигархического, коррумпированного режима", — заявил экс-президент Грузии.

Саакашвили подчеркнул, что является патриотом Украины, а украинское гражданство принял от президента Петра Порошенко, потому что считал того "также преданным реформам".

"Проблема в том, что лидеры Украины избрали путь, подобный общему в регионе — олигархи, коррупция, захват ресурсов, подавление демократии. И поэтому я стал одним из его ведущих оппонентов. Лишив меня, абсолютно противозаконно моего гражданства, с нарушением Конституции Украины и международных законов, он по сути пытается избавиться одного из ведущих оппонентов", — заявил он.

"Но меня вдохновляет бурная реакция в Украине, поддержка со стороны гражданского общества и других оппозиционных групп, моей собственной партии, которая быстро растет в Украине", — сказал экс-глава Одесской ОГА.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.