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    ГПУ отчиталась об иностранцах, привлеченных к ответственности за службу в ЛДНР

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (757)

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    По данным Генеральной прокуратуры Украины, с 2014 года в составе вооруженного формирования "Призрак" самопровозглашенной республики "ЛНР" под эгидой организации "United Continentale" воюют иностранцы. Основателем и координатором "Призрака" является гражданин России Марков.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. За совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины и ее территориальной целостности Главной военной прокуратурой, СБУ, Нацполицией привлечены к уголовной ответственности 84 иностранца, из них 64 гражданина РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

    Сергей Толстов. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным ведомства, с 2014 года в составе вооруженного формирования "Призрак" самопровозглашенной республики "ЛНР" под эгидой организации "United Continentale" воюют иностранцы. Основателем и координатором  "Призрака" является гражданин России Марков.

    "Организация "United Continentale" является геополитическим движением крайнеправой направленности, созданная летом 2014 года в г. Белград (Сербия), выступающая с критикой Европейского союза и НАТО. В состав организации входят граждане Франции, Сербии, Испании, Италии, Германии, Чехии, Болгарии, Стран Латинской Америки, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Большинство ее представителей проходили службу в иностранном легионе и участвовали в ведении боевых действий в разных странах мира", — говорится в сообщении.

    В ходе досудебного расследования установлены личности иностранцев-наемников из организации "United Continentale", которые с июля 2014 года воюют на стороне ополченцев. Они систематически проходят военную подготовку на тренировочных базах в Ростове-на-Дону.

    "В частности, гражданин Франции Гийом Кувелье в 2014 году принимал активное участие в ведении боевых действий против Украины на ее востоке в составе незаконных вооруженных формирований "Призрак", "Восток", а с 2015 года – в составе НЗФ "Всевеликое донское казачество". В настоящее время Кувелье якобы проходит военную службу по контракту в армии США. Данный факт сейчас проверяется Главной военной прокуратурой", – говорится в сообщении.

    Установлены также личности других иностранцев-наемников, которые являются гражданами Франции, Сербии, Бразилии, Чехии, Испании. 

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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