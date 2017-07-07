Противостояние ГПУ и ВР приобрело открытую форму - Москалюк

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Комитет по вопросам регламента и организации работы ВР признал недостаточно обоснованными представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата от фракции НФ Максима Полякова.

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При этом комитет решил направить свое заключение и представление ГПУ на Полякова председателю ВР Андрею Парубию, чтобы тот принимал решение о вынесении этого вопроса на рассмотрение в парламент.

Аналогичные решения регламентный комитет ранее принял и в отношении других трех нардепов, снять иммунитет с которых просит ГПУ.

Представление ГПУ на нардепов эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт общественной организации "Слово и Дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

(текст публикуется на языке оригинала)



Якщо з політичної точки зору, однакова реакція парламентського комітету на подання щодо нардепів, про що це свідчить? Це відкрите протистояння парламентарів з правоохоронцями чи захист своїх?

— Знаєте, мені здається, тут в першу чергу іде питання корпоративної етики. І тут відбулася помилка, мабуть, що в тому числі прокуратури, тому, що логічніше було б когось одного, умовно кажучи, даруйте мене за непарламентський вислів, висмикнути, і тоді б це не створило б таку реакцію замкнуту. По суті, депутати реагують на те, що відбувається нині, як на зазіхання на їх корпорацію.

Я не хочу тут якимось чином говорити про якісну роботу прокуратури, тому що це вже інша історія. Але що стосується реакції регламентного комітету, то я думаю, що це буде найбільша реакція, зважаючи на те, що, фактично, представлені представники різних фракцій. І це створює момент такої внутрішньої небезпеки, яка виникла в парламентарів, тому що не секрет, що більшість парламентарів завжди розглядали депутатський мандат в тому числі крізь призму уникнення відповідальності. А тут виявляється ситуація, коли ця схема теоретично може бути зламана.

Звичайно, поки що про це рано говорити, тому що безперспективні, по суті, з точки зору досвіду мають місце подання, тому що в нас ще жодне подання поки що, яке було здійснене, воно ж не закінчилося результативно. Але все рівно наявність цього умовної цієї небезпеки, вона обумовлює таку відразу реакцію парламентарів. І плюс, я думаю, що, хто його знає, можливо, там є якісь і домовленості між тими особами, парламентарями, щодо яких ГПУ намагається вчиняти ті чи інші процесуальні дії, й іншими парламентарями. Тобто тут може бути будь-який варіанти. Я думаю, що якісь існують кулуарні домовленості між самими парламентарями.



Жоден парламентський комітет жодного разу за будь-яких обставин таку одностайну позицію не демонстрував.

— Так. Але ж давайте не забувати, що жодного разу не було, щоб відразу шість депутатів, відносно них намагалися зняти цей депутатський імунітет. І тут, мені здається, чистої води психологія грає роль. Зазіхання, відчуття зазіхання, що це безпосередньо на сам інститут цього депутатського імунітету. Це окрема історія, наскільки там ці подання, наскільки вони обґрунтовані, не обґрунтовані, але тут має місце вже таке відкрите протистояння між правоохоронними органами і нинішнім парламентом. І дуже цікаво, до речі, в цьому відношенні, як спікер буде реагувати, яку позицію він продемонструє, тому що це буде симптоматично і показово. Тому в цьому відношенні, це такий момент може бути, з точки зору діяльності парламенту, деструктивний.



Чи не можна вбачати в цьому виклик не тільки правоохоронцям, не тільки ГПУ, а безпосередньо від парламенту президентові Порошенку?

— Якщо зважати на відносини президента і генпрокурора, якщо зважати на те, що президент говорив про те, що треба скасовувати повністю депутатську недоторканність, то очевидно, що тут треба сприймати… Це як за тим принципом: ми говоримо «генпрокурор», маємо на увазі «президент». Тобто все ж таки ми всі знаємо, які відносини в президента і генпрокурора, тому в тому числі і треба розуміти, що, дійсно, саме таким чином і треба розглядати якраз таку позицію регламентного комітету.

Також рішення регламентного комітету в ефірі "ГС" прокоментував юрист, директор юридичної компанії "Пронін і партнери" Євген Пронін.



Вже щодо четвертого нардепа, зняти недоторканність з якого просить ГПУ, регламентний комітет виносить однаковий висновок – подання ГПУ недостатньо обґрунтовані в частині проведення оперативних слідчих дій. Взагалі парламентський комітет, який курує дотримання регламенту в роботі ВР, уповноважений робити визначення щодо роботи слідства?

— Для мене також було спочатку питанням, чому саме регламентний комітет ВР України зайнявся цим питанням. Тому що у юристів є момент підсудності. Якраз, якщо ми можемо сюди примінити момент підсудності, то для нас також це достатньо відкрите запитання. Але я не виключаю, що це і є момент певного політичного затягування процесу задля того, щоб не дати здійснити ГПУ те, що вона має робити.



ГПУ розкрила таємницю слідства, коли демонструвала на комітеті відеодокази причетності нардепа Полякова до хабарництва за лобіювання законопроектів?

— З одного боку, це розкриття таємниці слідства, з іншого боку, вони мають надавати регламентному комітету певну доказову базу, на підставі якої вони мають пройти цей регламентний комітет. Тобто якщо це буде виключно якась інформація на словах, і вона не буде закріплена жодним відео або жодними процесуальними документами, то ми чудово розуміємо, що інформації на словах, як мінімум, буде недостатньо. Матеріалів також теоретично регламентному комітету було б недостатньо, навіть якби 100% була доведена вина ще до суду.

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Цей представлений ГПУ відеозапис може свідчити про те, що у обвинувачення є ґрунтовна, міцна доказова база у бурштиновій справі?

— Це може свідчити про те, що доказова база є, а наскільки вона обґрунтована, я б як юрист побоявся би казати так або ні. Ми чудово пам’ятаємо справу Мосійчука, ми чудово пам’ятаємо декілька інших справ, де також на відео щось було видно. Але як юрист, я розумію, що не факт, що це були гроші у вигляді готівки, не факт, що ці особи були ідентифіковані як агент НАБУ або інша особа. Тому, звичайно, відео може бути такою дотичною доказовою базою.



Якщо ВР не розгляне подання ГПУ на нардепів до канікул, ці подання втратять силу до осені, і потрібно буде знову вносити нові подання? Чи тут у термінах немає обмежень?

— Якщо не встигнуть, то ГПУ зобов’язана клопотати у зв’язку з тим, що наступили парламентські канікули, і не встигли розглянути ці подання, повинна клопотати, щоб були продовжені строки і було відновлено це слідство в рамках регламентного комітету, цей розгляд. Тому, звичайно, таке клопотання буде подано. Я переконаний.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире «ГС» заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.

А политический эксперт Андрей Золотарев в эфире «ГС» заявил, что борьба с коррупцией — только декларации, а на самом деле нардепы до конца будут солидарны в отстаивании своей неприкосновенности.