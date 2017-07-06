ГПУ откроет дело в отношении Вилкула

Пресс-служба "Оппозиционного блока"

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура откроет уголовное производство в отношении сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александра Вилкула по подозрению в неуплате налогов, заявил генпрокурор Юрий Луценко после заседания Регламентного комитета в четверг.

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"В ближайшие дни после получения документов из Днепровской ГФС мы зарегистрируем производство и после этого за время летних каникул парламента подготовим необходимые материалы, если действительно будет установлена неуплата налогов депутатом, Вилкул будет отвечать так же как и другие лица из депутатского корпуса", — сказал он, информирует "112 Украина".

Ранее сообщалось, что Фискальная служба Днепропетровской обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело против народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 19,6 млн грн.