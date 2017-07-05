ГФС: Вилкул не уплатил в бюджет почти 20 млн гривен налогов

Пресс-служба Александра Вилкула

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Фискальная служба Днепропетровской обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело против народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 19,6 млн грн, сообщила в Facebook и.о. начальника ГУ ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук.

По ее словам, фискальной службой области проведена документальная внеплановая выездная проверка физического лица Александра Вилкула по вопросам достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора.

"Проверкой данных, отраженных в электронной декларации 2015 года, установлено превышение состояния над общей суммой полученных лицом доходов на сумму 72,9 млн гривен, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн", — отметила Томчук.

Учитывая, что указанное физическое лицо имеет статус народного депутата Украины, материалы проверки ГФС в Днепропетровской области направила в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения лица и уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщалось ранее, министр финансов Александр Данилюк заявил, что наибольшие проблемы, вызванные хакерской атакой в Украине, связаны с уплатой налогов и Государственной фискальной службой.