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    Вслед за июльским поднятием коммуналки вырастут налоги - эксперт

    (обновлено: )37220
    Экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко заявил, что "деньги на субсидии не берутся из воздуха, они берутся с налогов".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Как связаны тарифы и субсидии? Очень просто: чем выше тарифы, тем больше у нас людей, которые не могут их потянуть, соответственно, тем больше людей претендуют на эту поддержку. И соответственно больше средств надо предусмотреть в госбюджете. И соответственно надо больше налогов содрать с украинцев", — заявил Алексей Кучеренко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Электричество
    УНИАН
    Двукратный рост тарифов в Киеве ничем не обоснован - Кучеренко

    "Поднятие тарифов автоматически влечет за собой увеличение на 15 миллиардов пока этих дополнительных налогов", — добавил эксперт.

    Киевская государственная городская администрация (КГГА) 16 июня увеличила в 2 раза новые тарифы на квартплату (на содержание домов и придомовых территорий) — с 2,80 грн за кв. метр до 5,85 грн за кв. м. Повышение тарифа стартует с 1 июля, повышенные платежки киевляне получат уже в августе. Новые тарифы, по словам столичных властей, "позволят преодолеть убыточность предоставления услуг по содержанию домов и придомовых территорий, улучшить качество обслуживания населения и приведет к экономии бюджетных средств, благодаря отсутствию необходимости в выделении дотации из бюджета на покрытие разницы в тарифах".

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