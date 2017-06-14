Отмена налога на пенсии затронет почти 500 тысяч украинцев

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин заявил, что отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров, которую планируется провести в рамках пенсионной реформы, коснется полумиллиона украинских граждан.

"Вопрос отмены затронет около полумиллиона человек, то есть это люди, которые являются пенсионерами и работают одновременно, — им выплачивается пенсия на уровне 85 % от назначенного размера, но не меньше, чем полтора размера прожиточного минимума", — цитирует Машкина "Укринформ".

По его словам, возможная отмена соответствующей нормы законодательства непосредственно на бюджет Пенсионного фонда "критически не повлияет".

Кабинет министров на заседании 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

Министр соцполитики Андрей Рева вскоре заявил о недопустимости дальнейшего существования привилегированных каст в пенсионной системе, а также объяснил важность применения прозрачных и единых для всех правил при начислении пенсий.