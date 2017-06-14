наверх
14.06.201716:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Отмена налога на пенсии затронет почти 500 тысяч украинцев

    (обновлено: )21601
    О том, что отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров коснется полумиллиона украинских граждан, сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда.
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин заявил, что отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров, которую планируется провести в рамках пенсионной реформы, коснется полумиллиона украинских граждан.

    "Вопрос отмены затронет около полумиллиона человек, то есть это люди, которые являются пенсионерами и работают одновременно, — им выплачивается пенсия на уровне 85 % от назначенного размера, но не меньше, чем полтора размера прожиточного минимума", — цитирует Машкина "Укринформ".

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пенсионная реформа от Кабмина. Ловкость рук, и вы... без пенсии

    По его словам, возможная отмена соответствующей нормы законодательства непосредственно на бюджет Пенсионного фонда "критически не повлияет".

    Кабинет министров на заседании 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. 

    Министр соцполитики Андрей Рева вскоре заявил о недопустимости дальнейшего существования привилегированных каст в пенсионной системе, а также объяснил важность применения прозрачных и единых для всех правил при начислении пенсий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы