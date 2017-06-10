Хозяйке на заметку. Физлица за неуплату налогов ответят своим имуществом

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Физические лица-предприниматели задолжали налогов почти на четыре миллиарда гривен. Это данные обнародовал сервис мониторинга регистрационных данных OpenDataBot.

При этом четвертая часть этого налогового долга принадлежит 100 физическим лицам-предпринимателям. Самым крупным должником оказался гражданин Волчков Валерий Николаевич, который имеет налоговый долг — 280 миллионов гривен. Этот долг числится за ним, как за физическим лицом. Однако Государственная фискальная служба не различает налоговый долг бизнеса от личного налогового долга.

На начало июня в Украине насчитывалось миллион семьсот тысяч ФЛП. Почему физические лица-предприниматели не платят налоги, и что им грозит за это, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

trust.ua Андрей Забловский

Это долги тех ФЛП, которые остались работать?

— Я думаю, в этой статистике разные категории ФЛП. Могу сказать, что раньше такая информация была более недоступной, за счет появления различных сервисов как OpenDataBot и другие, появилась возможность публикации таких данных, что является позитивным, для того, чтобы можно было проанализировать. А что касается причин, вы понимаете, что формирование налогового долга возникло не сегодня и не сейчас, очень часто по налоговому долгу или налоговые органы взыскивают через суд или предоставляют различного рода рассрочки в рамках процедур санации, так называемые налоговые каникулы, опять-таки, списывают часть штрафа, но все зависит индивидуально. Поэтому сказать, что эта задолженность сформировалась буквально за последние полгода, я бы не сказал.

Во-первых, пока из этой информации непонятно история ее возникновения, есть только в разрезе персоналий, то есть сколько и кто задолжал, более того, что статистика не различает ФЛП и физлиц, которые задолжали. Вы знаете, что в Украине есть закон о платежеспособности должника, которая признает его банкротом, в рамках этого законопроекта, в частности, может реструктуризироваться так называемый этот налоговый долг. Но вы же понимаете, что в условиях, когда более половины экономики Украины находится в тени, говорить о налоговой дисциплине платежной тоже весьма спорно. И фактор тот, что последние несколько лет экономика сильно пострадала в результате экономического шока, то, безусловно, что многие ФЛП оказались в ситуации банкротства. Очень распространенный пример, связанный с банкротством банков. Когда у ФЛП зависли оборотные средства, их деньги, обращались предприниматели и говорили, что мы не можем сейчас оплатить свои налоговые обязательства, оплатить налоги, потому что у нас банально банк стал банкротом, он не выполняет свои обязательства, соответственно мы никак не можем. Поэтому эта ситуация очень частая, и она могла повлиять на формирование такой задолженности в целом.

Эти четыре миллиарда гривен — рекордный долг?

— Если можно было бы проанализировать в динамике, к сожалению, что такая информация только сейчас начала появляться в таком более-менее открытом доступе. Я думаю, что задолженность в периоды экономического роста, экономического благополучия была меньше. Но тут это зависит от того, насколько налог учитывает реструктуризацию долга, налоговая, она может этого не учитывать в статистику. Были какие-то планы для выполнения, безусловно, не всегда показывалась задолженность, потому что это влияет негативно на планы поступлений, потому что это то, что налоговая не собрала, не взыскала или не собрала в бюджет. Поэтому тут тоже могли быть определенные манипуляции. Поэтому тут нужно подходить прагматически к статистике, но, безусловно, цифра, если взять уровень теневой экономики, то я думаю, это еще не очень большая цифра.

Какие налоги должны платить ФЛП?

— Если брать ЕСВ, его часто относят к налоговым обязательствам, единщик, опять-таки, на какой группе находится, он может быть еще плательщиком НДС, то есть единый налог, НДС, ЕСВ и формируют основную часть этих налоговых обязательств. Опять-таки, если физлицо арендует землю, то есть у него земельный налог, то есть все еще зависит от того, какой у него вид деятельности, чем занимается ФЛП.

Как от налогов предприниматели чаще всего уходят?

— Чаще всего или не уходят, или не могут. Другое дело в США, там есть процедура банкротства физлиц. У нас был один прецедент, когда в Харьковской области предприниматель, который, условно, задолжал 300 тысяч, не налог, а в целом, его суд признал банкротом, соответственно, списал этот долг. В США это все очень просто происходит, там суд вам простил задолженность, признал вас банкротом, все, у вас чистая история, вы можете опять с нуля в банке брать кредит, общаться нормально с налоговой. У нас, к сожалению, такой процедуры нет. Поэтому есть прецеденты, я думаю, если бы была такая процедура, она бы упростила вот эти процедуры изыскания этих налоговых долгов, но опять-таки, это период, который мы должны пройти.

Что может грозить ФЛП?

— Они рискуют своим имуществом, если оно есть, то есть в судебном порядке с них могут взыскать. То есть, они отвечают имуществом.

А если все оформлено на другого человека?

— Тогда очень сложно взыскать, поэтому налоговым органам чаще лучше договориться о реструктуризации, налоговых каникулах и прочее. Но опять-таки, ситуации разные, когда человек просто оказывается банкротом по форс-мажорным обстоятельствам, в таких ситуациях налоговая должна идти и должна быть процедура, о которой я сказал, которая бы позволяла восстановить свою экономическую состоятельность этому субъекту хозяйствования. Который в силу экономических причин не смог сейчас вести свой бизнес.

То есть уголовная ответственность таким людям не грозит?

— Да, как правило, практика показывает, что до уголовной не доходит ответственности.

Не доходит, но де-юре ответственность предусмотрена?

— Последние изменения были приняты, они декриминализированы. Поэтому, насколько я знаю, то физлица отвечают имуществом за неуплату налогов.

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