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    Экономика

    Порошенко поручил Кабмину поднять пенсии и отменить налоги на них

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (47)

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    По словам президента Петра Порошенко, на Нацсовете реформ он поручил правительству осенью этого года поднять пенсии, отменить налогообложение пенсии и все ограничения для работающих пенсионеров.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поручил правительству осенью поднять пенсии, отменить налоги на них, а также все ограничения для работающих пенсионеров.

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    Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

    "На Нацсовете реформ поручил правительству осенью этого года поднять пенсии, отменить налогообложение пенсии и все ограничения для работающих пенсионеров", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

    ​Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

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