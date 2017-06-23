Вилкул заявил, что готов взять Гужву на поруки

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что готов взять на поруки главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

"Друзья, думаю, все порядочные люди, кто как может, должны объединиться в защиту не только Игоря, "Страны", но и свободы слова, возможности жить в нормальном государстве. Готов если будет необходимо взять Игоря на поруки", — написал Вилкул на своей странице в Facebook.