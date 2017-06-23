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    Политика

    Вилкул заявил, что готов взять Гужву на поруки

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (59)

    (обновлено: )41
    Как заявил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, "все порядочные люди, кто как может, должны объединиться в защиту не только Игоря, "Страны", но и свободы слова".
    Александр Вилкул
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что готов взять на поруки главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    "Друзья, думаю, все порядочные люди, кто как может, должны объединиться в защиту не только Игоря, "Страны", но и свободы слова, возможности жить в нормальном государстве. Готов если будет необходимо взять Игоря на поруки", — написал Вилкул на своей странице в Facebook.

    Пост Александра Вилкула в Facebook

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