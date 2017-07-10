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    Политика

    ЕС готов участвовать в восстановлении Донбасса после выполнения "Минска"

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (750)

    (обновлено: )49
    Европейский Союз может играть важную "и даже ключевую роль" в сфере восстановления Донбасса, когда будут полностью имплементированы Минские договоренности, сказал журналистам высокопоставленный чиновник в ЕС.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина, Мария Князева. Евросоюз готов сыграть важную роль в восстановлении затронутых конфликтом территорий Украины после выполнения условий Минских соглашений, сказал журналистам высокопоставленный чиновник в ЕС.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото
    Потерять донора. Экономика и политика восстановления Донбасса

    "По восстановлению (региона): этот вопрос обсуждался в прошлом; Евросоюз может играть важную и даже ключевую роль в этой сфере, когда будут полностью имплементированы Минские договоренности", — сказал источник.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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