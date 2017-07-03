Путин на этой неделе обсудит Украину с Макроном и Меркель – Кремль

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Восьмого июля состоится рабочий завтрак с двумя европейскими лидерами, господином Макроном и госпожой Меркель, в ходе которого будут обсуждаться проблемы "двадцатки", актуальные проблемы международной повестки дня, в частности акцент имеется в виду сделать на урегулировании вокруг Украины", — сказал Ушаков журналистам в понедельник.

Он отметил, что Украина не входит в число специально приглашенных стран на предстоящий 7-8 июля в Гамбурге саммит "двадцатки", поэтому президента Украины Петра Порошенко там не будет.

Помимо этого Ушаков сообщил, что Путин и Макрон на G20 планируют обсудить наращивание торгово-экономического сотрудничества, сотрудничество в борьбе с терроризмом, ситуацию в Украине.

"По Сирии и у России, и у Франции общие приоритеты: сохранение территориальной целостности САР, ее государственности и светского характера, искоренение там террористической угрозы, проведение политических реформ, принципы которых должны быть выработаны в ходе инклюзивного межсирийского диалога. Имеется ввиду выстраивать координацию между Москвой и Парижем, исходя из этого", — добавил Ушаков.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.