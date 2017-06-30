Мировые СМИ: Трамп и Путин на предстоящей G20, температурный рекорд в Азии

РИА Новости Украина

Встреча Трампа и Путина

Газета New York Times, посвятившая материал предстоящей встрече президентов США и России "на полях" саммита G20 в Гамбурге, отмечает озабоченность американских экспертов, которые считают, что Дональд Трамп подходит к ней неподготовленным.

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер ранее подтвердил, что повестка дня встречи президентов пока не определена. При этом он отметил, что Трамп пытается определить возможные области для сотрудничества с РФ: деэскалация конфликта в Сирии, ядерная угроза КНДР или противостояние международному терроризму. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол считает, что Трамп рискует, собираясь на встречу с таким "сильным и изворотливым" лидером, как президент РФ Владимир Путин без достаточной подготовки.

"Президент Трамп может и не думать о том, каких результатов он ждет от встречи, но можно поспорить, что президент Путин об это подумал", — заявил изданию экс-посол. По его словам, есть большая опасность, что Трамп, излишне полагающийся на инстинкты и часто называющий в качестве позитивного итога встречи ее дружественный характер, в случае с лидером РФ получит противоположные результаты.

Мечеть в Кретее

Очередной инцидент, связанный с возможной попыткой врезаться на автомобиле в толпу, произошел во Франции, где едва не пострадали прихожане мечети в предместье Парижа городе Кретей. Хотя глава МВД Жерар Коллон заявил, что "соответствующие мотивы водителя, пытавшегося попасть на парковку мечети, должно установить следствие", местные мусульмане уже заявили о нападении, свидетельствуют материалы французских изданий.

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Газета Parisien со ссылкой на заявление префектуры пишет, что водитель джипа несколько раз пытался протаранить ограждения вокруг мечети, уехал с места происшествия и позднее был арестован у себя дома. По данным издания, речь идет о 43-летнем мужчине армянского происхождения, который заявил, что "мстит за "Батаклан" и Елисейские поля". Газета Monde отмечает, что задержанный был ранее известен полиции по поводу мелких нарушений порядка и, согласно источникам, находился под наблюдением психиатра. При этом не был пьян и не употреблял наркотики. Глава наблюдательного комитета Французского совета мусульманского культа Абдалла Зекри заявил, что действия водителя кажутся умышленной попыткой нападения. Префектура департамента Валь-де-Марн, где расположен Кретей, со своей стороны заявила, что будет работать "над дополнительными мерами безопасности", чтобы гарантировать защиту мечети и ее прихожан.

Биржи спокойны за Темера

Деловое издание Financial Times обращает внимание на относительное спокойствие рынков Бразилии, несмотря на критическую фазу, в которую вступило расследование против президента страны Мишела Темера, обвиняемого в коррупции. В четверг палата депутатов бразильского парламента получила документы с обвинениями против президента и теперь должна будет решить, давать ли Верховному суду разрешение на проведение процесса против главы государства. На фоне политического кризиса национальная валюта и фондовый индекс Bovespa упали лишь незначительно. Одной из причин такой невозмутимости газета видит уверенность наблюдателей относительно способности Темера избежать дальнейшего преследования.

Для инициирования процесса необходимы голоса двух третей палаты депутатов, или 342 голоса. По мнению газеты, несмотря на ослабление правительственной коалиции в конгрессе и падение рейтинга популярности до однозначных цифр, Темер без труда сможет заручиться поддержкой необходимой трети парламентариев, многие из которых сами являются объектами коррупционного расследования и "поддержат президента, чтобы защитить себя".

Температурный рекорд в Азии

Американские издания Huffington Post, US Today и Washington Post считают, что температура 53,7 градуса по Цельсию, зарегистрированная в четверг в иранском городе Ахваз на западе страны, всего на несколько десятых уступает действительному мировому рекорду. Об аномально высоких температурных значениях в Ахвазе первым в своем Twitter сообщил сотрудник французского метеобюро Meteo France Этьен Капикян. Он назвал этот показатель рекордным для Ирана и для всего азиатского континента.

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По данным Всемирной метеорологической организации, самая высокая температура в мировой истории наблюдалась в калифорнийской Долине Смерти, где в июле 1913 года измерительные приборы показали 56,7 градуса. Однако многие специалисты оспаривают достоверность этих данных. Так, историк наблюдения за погодой Кристофер Берт полагает, что "самая высокая температура на Земле, если опираться на надежность измерений", достигала 54 градусов и была зафиксирована в той же Долине Смерти в июне 2013 года и в кувейтском Митрибахе в июле 2016 года.