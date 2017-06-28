Глава ДНР сообщил, когда отменит комендантский час

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что комендантский час будет отменен в самопровозглашенной республике только после завершения боевых действий в Донбассе.

"Комендантский час отменять не будем. Боевые действия не закончились. Комендантский час — это безопасность вас, ваших детей, нашей страны. Относитесь с пониманием… Как будет победа, через три дня после победы мы отменим комендантский час", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса в эфире одного из местных телеканалов.

Комендантский час в ДНР был введен в 2014 году с началом боевых действий в Донбассе. Он действует с 23:00 до 5:00.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.