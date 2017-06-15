США поддержат другой формат урегулирования кризиса в Украине - госдеп

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. США готовы поддержать другой формат урегулирования украинского кризиса, кроме "минского", если такой будет разработан, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"Мы остаемся привержены минским соглашениям. Различные стороны подписали его, так что мы продолжаем призывать эти стороны уважать эти договоренности. Мы не удовлетворены прогрессом и выполнением соглашения. Мы глубоко озабочены эскалацией и насилием в Донбассе", — сказала она.

Науэрт добавила, что США "не видят результатов минских соглашений, которые хотелось бы видеть".

"Я бы сказала, наша общая цель остается прежней — мир. Мы не видим этого. Что же касается вашего вопроса (об альтернативном формате по Украине — Ред.)… если стороны придут к какой-либо договоренности сами по созданию другого механизма, и он будет успешным, то мы будем готовы это поддержать", — подчеркнула представитель госдепа.

Науэрт добавила, что "не слышала, чтобы США предлагали какой-то новый план" урегулирования ситуации в Украине.

В ходе прямой "прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. Глава госдепа США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что решение конфликта в Донбассе может быть найдено в рамках какой-то структуры, помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей.

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В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.