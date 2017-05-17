Порошенко озвучил основную тему переговоров с Меркель

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко обсудит в Берлине ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"В Берлине планирую обсудить ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе", — передает заявление президента его пресс-секретарь в Twitter.

Петр Порошенко накануне заявил, что в ближайшее время проведет консультации с лидерами "большой семерки" для обсуждения ситуации в Донбассе и намерен начать с Германии. По словам Порошенко, он поедет в Берлин 20 мая, там у него будут переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.