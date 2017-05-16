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    Политика

    Порошенко прокомментировал запрет российских соцсетей

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (510)

    (обновлено: )67829
    Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей страны немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности и добавил, что все его официальные страницы в этих сервисах будут закрыты.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы, поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице "ВКонтакте".

    УНИАН
    "Яндекс", ВК и другие запреты: реакция в соцсетях

    "Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности — недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно. Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и других российских сервисов. Все официальные страницы президента в этих сервисах будет закрыто. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", — отмечается в сообщении главы государства.

    Позже в СМИ появилась информация о том, что после указа президента Украины Петра Порошенко о запрете использования российских соцсетей на официальном сайте president.gov.ua убрали кнопку поделиться "ВК". Но после публикации указа кнопка долгое время работала. Главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева-Боровик опубликовала пост со скрином с президентского сайта.

    "Когда ввел санкции против ВКонтакте, но не успел убрать кнопку "поделиться" с сайта АП", — заметила Севгиль.

    Читайте также: Новый виток цензуры. В Украине запретили российские соцсети и СМИ

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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