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    Политика

    Порошенко заявил о "первом контакте" с командой Макрона

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (225)

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    Как сообщил Святослав Цеголко, состоялся контакт между командой главы государства Петра Порошенко и командой нового президента Франции Эммануэля Макрона.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко, находясь с рбочим визитом на Мальте, сообщил о первом состоявшемся контакте его команды с командой нового президента Франции, сообщил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Twitter во вторник.

    "Первый контакт между моей командой и командой президента Франции Макрона уже состоялся", — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия 14 мая сменив на посту Франсуа Олланда.

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