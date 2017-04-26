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    Политика

    В ПАСЕ собрали подписи с требованием к РФ выполнить решение суда ООН

    Тема:

    Украина против России: суд в Гааге (59)

    (обновлено: )11201
    Глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что 45 членов ПАСЕ из различных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к РФ выполнить предписание Международного суда ООН относительно возобновления Меджлиса крымских татар.
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Декларацию с требованием к России выполнить предписание Международного суда ООН относительно возобновления Меджлиса крымскотатарского народа и прекращения преследования украинского языка в Крыму подписал 45 членов ПАСЕ, сообщил председатель украинской делегации Владимир Арьев. 

    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
    Решение суда ООН по иску Украины к РФ и трактовки власти

    19 апреля Международный суд ООН принял решение о введении временных мер в деле по иску Украины против России в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд обязал РФ воздержаться от введения ограничений на возможность крымских татар хранить свои представительные институты, в том числе Меджлис. Власти полуострова заявила, что не намерена выполнять решение суда ООН о запрете Меджлиса

    "45 членов ПАСЕ из различных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к оккупанту-РФ выполнить предписание Международного суда ООН относительно возобновления Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму", написал Арьев на своей странице в Facebook.

    По его словам, подписанты также четко отметили, что возобновление сотрудничества РФ с ПАСЕ "возможно только после деоккупации Крыма и полного выполнения Россией минских соглашений".

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    "Кстати, подписи собрали быстро и легко", — добавил нардеп.

    Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил о действиях Киева в случае невыполнения РФ решения суда ООН. 

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