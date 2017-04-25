Украина пошла в атаку. Рудяков о требованиях импичмента председателю ПАСЕ

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы настаивает на отставке президента организации Педро Аграмунта. Ему грозит импичмент за визит в Сирию, где он встречался с Башаром Асадом. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

На заседании 24 апреля не хватило двух голосов, чтобы начать процедуру импичмента, однако этот вопрос не закрыт.

Сам Педро Аграмунт на упреки относительно визита в Сирию ответил, что "не знал, куда, зачем и с кем летит, и там не должно было быть СМИ".

Перспективы импичмента председателя ПАСЕ, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(публикуется на языке оригинала)

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Саме українська сторона виступила ініціатором і підняла це питання відставки голови в ПАРЄ? Чи це все піар-хід й інформаційний шум?

– Це екстраординарна подія, коли одна з делегацій намагається ініціювати відставку першої особи міжнародної організації, тим більше, такої.

З боку нашої делегації, принаймні, окремих членів її, починаючи з Ірини Геращенко, це, безумовно, піар-хід. Це продовження тієї лінії, яка ведеться всередині країни. Наскільки вона плідна і перспективна там, мені здається, що тут можна дискутувати, і не варто було за це братися.

Варто було б якісь інші пункти порядку дня пропонувати для розгляду. Бо наскільки я розумію, то перспективи дуже туманні, тобто домогтися відставки буде дуже складно. А одержати якийсь негативний або паліативний результат буде, навпаки, дуже легко. І тоді вийде, що ми билися, билися, тоді результатом будемо не задоволені.

Мені здається, що цю енергію всю делегації, можливості делегації варто було б використати для якихось позитивних пунктів, позитивної програми. Зокрема, те, що стосується проблеми Криму, а не на цих каральних санкціях проти певних осіб, нехай і керівних.

Взагалі відставка Педро Аграмунта може бути комусь вигідна?

– Може, звичайно. Якщо це питання вже висувається на прядок денний, бодай у такому варіанті, як ми зараз висуваємо, то там можуть бути зацікавлені люди.

Але мені здається, що емоційна складова в даному випадку буде вирішальною. І не підуть на створення прецеденту переважна більшість делегатів і делегацій, нехай навіть в кулуарах нам висловлять, Геращенко висловлять розуміння щодо цієї позиції, яка нами кладеться на стіл, але підтримувати офіційно, я думаю, мало хто стане саме голосування про відставку Аграмунта.

Окрім закидів щодо візиту в Сирію, на адресу Педро Аграмунта звучали корупційні звинувачення. Ви щось знаєте про це?

– Ці корупційні закиди, як би фоном таким проходили. Але підтверджень поки що цього немає. Відповідно, для міжнародних чиновників це болюча тема, тим більше такого рівня, як він.

Якби там були якісь більш серйозні підстави, то уже б вони реагували, і він би особисто реагував. Поки що все — тільки натяк на те, що там щось може бути, щось можливо.

Але ці корупційні закиди, як правило, для таких чиновників, можна до них знайти якесь обґрунтування, бо відомо, що диму без вогню не буває, так і тут: десь щось пообідав на зайву тисячу євро, чи щось кудись полетів, це може бути. Але це треба все розкручувати. І все одно в даному випадку ця політична складова чи геополітична складова висувається на перший план.

І ще раз повторю: мені особисто видається, що ця наша ініціатива, в принципі, не заслуговує на те, щоб її далі розвивати. Так, поклали на стіл, погомоніли, погаласували і показали, що ми не задоволені, і треба було займатися чимось іншим.

У яких випадках сама процедура імпічменту можлива?

– Прецедентів таких я не знаю. Їх не бувало. Але якщо частина делегацій, певна кількість делегатів висловлюються щодо того, що таку процедуру треба починати, вона розпочинається.

І далі вона йде своїм чередом, проходить всі стадії, які вона має пройти, і тоді йде підсумкове голосування. Але це дуже складна процедура, яка і в часі триває, і потребує те, що ми називаємо, лобіювання. Тобто потребує супроводження на рівні апаратному, кулуарному, залаштунковому, підкилимовому, якому хочете.

Цим треба займатися, в тому числі і комусь з апарату, а не тільки з від нашої делегації. Це дуже марудна справа, яка тим більше буде наштовхуватися на опір з протилежного боку.

Цей скандал якось може позначитися на іміджі ПАРЄ?

– Ясно, що це не збільшує авторитет інституції цієї. Але у випадку, якщо до цього дійде, то ця вся історія більше вплине на його особистий авторитет, і відповідно, як такий супроводжуючий ефект може бути, що він буде менш активним у цих своїх контактах, які, скажімо, нам не подобаються чи комусь ще не подобаються.

Це, безумовно, буде важіль на нього впливу. Але він ситуативний. Однак все одно залишиться негативне враження вже і по відношенню до нас, що ми такі-сякі почали цю розборку. Мені особисто здається, що краще було б позицію сформулювати і покласти на стіл, але до цих вже організаційних висновків не, до спроби добитися організаційних висновків вже не вдаватися.

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