Эксперт объяснила, что означает для Украины решение суда ООН

"Почему он (иск) был подан, я думаю, все понимают. Много лет прошло с Оранжевой революции, но ничего не происходило: Украина никак не оспаривала действия РФ и, по сути, все иски, которые были поданы, которые пытались подаваться как победа власти, касались только защиты прав отдельных людей – это были иски в ЕСПЧ, все иски о деньгах, попытках получить какую-то компенсацию", – рассказала эксперт.

Дьяченко сообщила, что сам поданный украинской стороной иск не содержал никакой доказательной базы: по сути, "был написан каким-то пиар-менеджером".

"Украина в этом иске рассказывала международному суду ООН, какое решение он должен вынести. Вместо того чтобы под каждый тезис, как это обычно происходит, предоставлять конкретные факты и доказательства", – отметила эксперт.

В частности, Украина требовала, например, полностью возместить ущерб со сбитием "Боинга", возместить ущерб в связи с обстрелами нескольких населенных пунктов: то есть, по сути, Украина требовала у международного суда ООН признать Россию виновной в международных военных преступлениях, добавила Дьяченко.

"В итоге украинская власть получила решение суда, который обязал обе стороны – Украину и РФ – неукоснительно выполнять минские соглашения. И еще один пункт говорит о том, чтобы обе страны воздерживались от проявлений расовой дискриминации. Поэтому выступлении Скрипки сразу же попало под это решение", – отметила эксперт.

Теперь, продолжила она, каждый день не выполнения минских соглашений еще подпадает под нарушение международного суда ООН: "если раньше можно было как-то объяснять, что мы не выполняем, "потому что русские плохие", то теперь Украина нарушает вердикт международного суда". При этом военные преступления, совершенные в Донбассе с начала конфликта, рано или поздно будут рассмотрены в уголовном международном суде – в Гаагском трибунале, подытожила Елена Дьяченко.

Ранее судебная инстанция отказалась удовлетворить требование Киева установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма, однако суд согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации