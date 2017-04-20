Решение суда ООН в Гааге. Украинская дипломатия проиграла - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Международный суд ООН не удовлетворил требование Украины по временным мерам по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма.

Напомним, Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ.

Политический эксперт, директор Института анализа и менеджмента украинской политики Руслан Бортник считает, что решение суда в Гааге можно назвать половинчатым, и, в какой-то мере, оно не устраивает все стороны процесса.

"Хотя Украину оно не устраивает в большей степени. Те, меры пресечения, которых требовала украинская сторона не были поддержаны в суде — по Конвенции по борьбе с международным терроризмом полностью, а по Конвенции по борьбе с расовой дискриминацией — в основном, не поддержаны. Украина выдвигала несколько десятков требований и если рассматривать ситуацию с их точки зрения, то наша дипломатия проиграла эту предварительную стадию. Но с другой стороны, надо понимать, что суд решал вопрос с юрисдикцией, возможности рассмотрения этого дела в принципе, подсудности ему этого дела. То, что суд принял такое решение по обеим Конвенциям, и это, в свою очередь, не устраивает Российскую Федерацию. В любом случае, решение в Гааге — решение не по сути. Окончательный вердикт мы увидим года через два, а то и больше", - отметил эксперт.

По мнению Бортника, шансы украинской стороны на итоговую победу весьма невелики.

"Напомню, что в свое время первую стадию прошла Грузия в похожем иске в отношении России, но в итоге проиграла во второй стадии, когда принималось решение по сути. Мне кажется, что украинская дипломатия могла бы сработать лучше. Украина заплатила за международные юридическое представление в суде определенную сумму денег из государственного ресурса. По факту, уплаченные средства не соответствуют полученному результату", — говорит политолог.

Эксперт убежден, что украинская сторона слишком поторопилась с подачей иска Международный суд ООН в Гааге.

"Иногда некоторые иски не стоит подавать — урон от проигрыша на порядок больше нежели просто неподача исков. Если Украина проиграет хотя бы по одной конвенции, а предварительное решение о том, что РФ не финансирует терроризм говорит о такой вероятности, это будет означать оправдание позиции России, чего она раньше не имела. Здесь нужно было более взвешено подходить к этим искам, более тщательно готовиться, потому что пока результат не утешителен", - считает Бортник.

По его словам, политики отдавали себе отчет в том, что решение по иску может быть неудовлетворительным, но в то же время пошли на поводу у популистов.

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Р"Думаю, что в Украине экспертное сообщество понимало все риски, но наш истеблишмент руководствовался пиар-логикой. На политиков оказывали серьезное давление "правые" силы, общественное мнение. Без этого поданный иск мог быть подготовлен намного лучше", - подытожил Бортник.