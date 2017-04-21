Гаага головного мозга

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета — для РИА Новости Украина

Обеспечьте, и все!

На самом деле, украинская власть переживает очередную зраду в рамках ее конфликта с Российской Федерацией. На этот раз не политическую, не экономическую и не военную, а судебную.

Три года украинские чиновники и общественные деятели грозили Москве судом за Крым и за Донбасс. И вот недавно Украина подала иск против России в Международный суд ООН, обвинив ее в нарушении двух конвенций ООН: Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (за то, что Москва поддерживает Донбасс и якобы несет ответственность за сбитый малайзийский Боинг) и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (за якобы преследования крымских татар). На время рассмотрения дела Украина требовала от Суда ввести против России ряд ограничительных мер.

19 апреля суд принял решение. На первый взгляд, Украине можно радоваться, ведь Суд удовлетворил просьбу Киева ввести в отношении Москвы обеспечительные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, обязав российские власти соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму. А также уважать крымскотатарские организации, в том числе и террористический "Меджлис" (взрывавший опоры ЛЭП на украинской территории для энергоблокады полуострова). Это, конечно, может использоваться как способ раскрутки скандала, ведь очевидно, что российская Фемида "Меджлис" не легализует. А "если не выполняются промежуточные решения, то так же, как и в случае невыполнения основного решения, механизмы определены уставом ООН. То есть можно выносить этот вопрос на рассмотрение Генассамблеи", — уже предупредил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Нарушитель, но не оккупант

Однако это не совсем перемога. Как, в свою очередь, отмечают в МИД РФ, "суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства". Также, продолжают в российском внешнеполитическом ведомстве, суд "не посчитал обоснованным целый ряд обвинений Украины, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымскотатарской общин или невозможность получить образование на крымскотатарском языке".

То есть суд будет идти не над "оккупантом", а над потенциальным нарушителем гражданских прав. И максимум, на что может рассчитывать Украина, — это требование к Москве не дискриминировать крымских татар, которое Москва уже выполняет (достаточно вспомнить, какой статус имеет крымскотатарский язык на полуострове сейчас, и какой он имел в ходе нахождения в составе Украины).

Сам по себе вопрос о притеснении крымскотатарского народа является исключительно элементом русофобской пропаганды и сойдет на нет через усиление в крымскотатарской общине позиций тех общественных организаций, которые ориентированы на интеграцию общины в российское общество. Собственно, это усиление уже происходит — люди понимают, что т. н. "Меджлис" сейчас обслуживает отнюдь не их интересы.

Террористов там нэма Громадське ТБ Спокойно, Маша, я Дубровский. Соцсети о вердикте Гааги

Что же касается конвенции по противодействию финансированию терроризма, то там чистая зрада. Суд отказался применить к РФ обеспечительные меры, а именно принудить Москву "осуществлять надлежащий контроль своих границ, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование терроризма, включая поставки оружия с территории РФ на территорию Украины", "останавливать и предотвращать осуществление всех денежных переводов с территории РФ, а также поставок оружия, транспортных средств, оборудования, осуществления обучения групп, которые участвуют в террористических атаках против мирного населения Украины или тех, о которых РФ известно, что они могут участвовать в террористических атаках в будущем".

То есть, грубо говоря, прекратить поддержку ополченцев Донбасса. Причем причина отказа проста и очевидна — суд не признал ЛНР и ДНР террористическими группировками, ибо мировое сообщество их таковыми не признает, а Украина, по словам председателя Суда Ронни Абрахама, "на данном этапе рассмотрения дела… не предоставила достаточных доказательств, которые демонстрировали бы, что эти элементы являются правдоподобными".

Украинские власти пытаются делать красивую мину и уверяют, что это все равно победа. "Сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обоим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге", — заявил Порошенко. То есть победа в том, что суд согласился взять на рассмотрения эти теории. Теперь в Киеве обещают собирать доказательства в пользу своих теорий. Вопрос в том, кто мешал сделать это раньше и предоставить к началу рассмотрения?

Есть и другие вопросы. "Кто будет отвечать за бездарность и непрофессионализм по формированию правовой позиции Украины? Кто ответит за понесенные судебные расходы, оплату иностранных юристов, оплату вояжей чиновников?", — вопрошает бывший представитель президента Украины в Конституционном суде Марина Ставнийчук.

Иск ради иска

Однако самая серьезная проблема не в том, где найти деньги на оплату издержек. Она в отношении украинских властей к авторитету и суверенитету государства. Они прекрасно понимают, что подают заведомо проигрышные иски, лишь позорящие Украину в глазах мирового сообщества. Но это их не волнует, ведь цель этих исков — поддержка внешней симуляцией действий внутренней пропаганды. При этом украинским властям было абсолютно не важно, что Международный суд ООН в Гааге и Гаагский трибунал — это отнюдь не одно и то же. Главным было сакральное слово "Гаага", куда наконец-то "привели Россию".

То, что Россия в итоге уйдет оттуда победителем, их, похоже, тоже не волнует, ведь они решают вопросы собственного выживания. Эксперты уже не раз говорили о том, что Петр Порошенко фактически стал заложником украинских националистов, живущих и мыслящих исключительно в парадигме конфликта с Россией. Он не может контролировать эту деструктивную силу, но может ее отвлекать от разрушения своего собственного режима. В том числе и постоянной симуляцией патриотизма.

Понятно, что, подавая заведомо проигрышные иски, Порошенко получает бонусы лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной и даже среднесрочной эти иски обернутся против украинской власти.

"Иногда некоторые иски не стоит подавать — урон от проигрыша на порядок больше, нежели просто неподача исков. Если Украина проиграет, хотя бы по одной конвенции, а предварительное решение о том, что РФ не финансирует терроризм, говорит о такой вероятности, это будет означать оправдание позиции России, чего она раньше не имела", — говорит директор Института анализа и менеджмента украинской политики Руслан Бортник.

И теперь, если Суд ООН сохранит эту позицию до конца разбирательства, то получится, что Организация Объединенных Наций признала конфликт на Донбассе не борьбой против терроризма, а гражданской войной. Которую нужно разрешать через выполнение минских соглашений (утвержденных, между прочим, Советом Безопасности ООН). Однако живущие по принципу Скарлет О'Хары украинские чиновники считают, что "об этом можно подумать завтра". Главное — до него дожить.

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