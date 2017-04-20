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    Аналитика и комментарии

    Спокойно, Маша, я — Дубровский. Соцсети о вердикте Гааги

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    Уже вторые сутки промежуточное решение суда ООН по иску Киева к России остается одной из самых обсуждаемых в сетях тем. Что же думают по этому поводу известные украинцы: политики, аналитики, популярные блогеры? Что пишут они о таком решении?
    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Громадське ТБ

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Международная юридическое сражение между Киевом и Москвой набирает новые обороты. В среду, 19 апреля, суд ООН наполовину удовлетворил требования Украины установить временные меры к России по иску о нарушении конвенции по финансированию терроризма: суд к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями в связи с расовой дискриминацией. Президент Петр Порошенко полагает, что решение суда можно назвать многообещающим.  

    Напомним, Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ.  

    В украинском сегменте соцсетей решение суда ООН сотворило настоящую бурю и стало причиной нескончаемо числа комментарив, в первую очередь от отечественных экспертов: "Украина проиграла в Международном суде ООН по собственному иску к России"; "Опять двойка. Суд ООН призвал Украину не заниматься пропагандой, а реализовывать "минские соглашения". "А меня чего-то волнует вопрос: а кто весь этот банкет оплачивать будет? Судебный сбор — там не 10 гривен…" — задают в сетях и такие вопросы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook


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