Спокойно, Маша, я — Дубровский. Соцсети о вердикте Гааги

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Международная юридическое сражение между Киевом и Москвой набирает новые обороты. В среду, 19 апреля, суд ООН наполовину удовлетворил требования Украины установить временные меры к России по иску о нарушении конвенции по финансированию терроризма: суд к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями в связи с расовой дискриминацией. Президент Петр Порошенко полагает, что решение суда можно назвать многообещающим.

Напомним, Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ.

В украинском сегменте соцсетей решение суда ООН сотворило настоящую бурю и стало причиной нескончаемо числа комментарив, в первую очередь от отечественных экспертов: "Украина проиграла в Международном суде ООН по собственному иску к России"; "Опять двойка. Суд ООН призвал Украину не заниматься пропагандой, а реализовывать "минские соглашения". "А меня чего-то волнует вопрос: а кто весь этот банкет оплачивать будет? Судебный сбор — там не 10 гривен…" — задают в сетях и такие вопросы.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook



