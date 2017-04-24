Глава ПАСЕ не вернулся в зал заседаний после перерыва в работе весенней сессии

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт не вернулся в зал заседаний Ассамблеи после возобновления работы весенней сессии, которая была приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия Аграмунту из-за поездки в Сирию.

Генсекретарь ПАСЕ Войцех Савицкий указал, что "Ассамблея с учётом просьбы, поступившей от одного из членов, соглашается провести слушания, которые потребовали завтра несколько членов, на них могут присутствовать все члены Ассамблеи, которые могут задавать вопросы, которые поставлены".

"В начале заседания после обеда я проинформирую о том, где состоятся слушания и в какие сроки", — сказал он, не пояснив, о каких именно вопросах европарламентариев идёт речь.

В самом начале весенней сессии глава ПАСЕ Педро Аграмунт назвал ошибкой свой визит в Сирию. Собеседники РИА Новости в аппарате Ассамблеи пояснили, говоря о процедуре импичмента, что "такой процедуры в ПАСЕ нет". По данным РИА Новости, решение об отставке может принимать сам глава ПАСЕ, добровольно.

Украинская делегация в ПАСЕ будет настаивать на отставке главы Ассамблеи Педро Аграмунта, но для этого может понадобиться внесение изменений в регламент, заявил депутат Верховной Рады Украины, член парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Инициатором фактически всего этого стала украинская делегация. Мы настроены очень решительно. Мы будем добиваться как минимум того, чтобы Аграмунт сейчас перестал вести заседание и передал эту функцию кому-то другому. Дальше чтобы мы рассмотрели вопрос пребывания его на посту, возможно, проголосовали вотум недоверия", — сказал Гончаренко в эфире телеканала "112.Украина" по телефону из Страсбурга.

Он добавил, что поскольку в регламенте ПАСЕ нет процедуры выражения недоверия главе Ассамблеи, "самым правильным выходом было бы добровольная отставка Аграмунта". Однако, по словам Гончаренко, если глава ПАСЕ не согласиться добровольно подать в отставку, есть другой вариант – принять изменения в регламент, который бы позволил объявлять вотум недоверия главе организации и после этого перейти к соответствующему голосованию.