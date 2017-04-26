Новый глава ПАСЕ: каковы шансы украинца Логвинского

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Возглавить Парламентскую ассамблею Совета Европы может украинец. Это право есть у Георгия Логвинского, как у одного из шести вице-президентов организации.

Пока нынешний президент Педро Аграмунт официально о своей отставке не заявлял. Однако он намекнул, что сообщит о "своем статусе" по завершению пятидневной весенней сессии Ассамблеи, то есть уже в эту в пятницу, 28 апреля.

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Как могут развиваться события в ПАСЕ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

(публикуется на языке оригинала)

Чи можливий такий сценарій, при якому Аграмунт продовжить очолювати Асамблею?

– Немає процедур, тому звичайно буде створюватися тиск та політичні інструменти, для того щоб якось підняти цей скандал. Тому більш-менш зрозуміло, що скоріше ми будемо спостерігати якийсь нетривалий час певні заяви, певну критику, аналіз і намагання підштовхнути президента до певних дій. Але мені здається, якщо він політик стабільний, тому я не думаю, що він на це поведеться.

Деякі експерти вже давно називають його "політичним трупом".

– Поняття стабільності політика передбачає чітку позицію і розуміння відповідальності за певні дії і збереження цієї позиції. Є різні критерії, за якими ми можемо оцінювати політичну діяльність того чи іншого політика.

В даному випадку мається на увазі стабільність і послідовність в його діях. Якщо він зайняв таку позицію, принаймні він відбуває певні тренди Європи. Ми знаємо щодо його поїздки до Сирії і які речі були раніше. Це не поодинокі випадки.

Це не велика, але достатньо відома група, яка їздить по різним забороненим місцям і показує іншу позицію по відношенню до більшості в Європі.

Чи можна говорити по завершення кар'єри Аграмунта?

– Я не думаю. Тому що ситуація така, що навіть при певному тренді ставлення до Сирії, завжди політика змінюється. То йдуть на зближення з Башаром Асадом, то на віддалення цих стосунків.

Питання, яке стоїть на кону – це вирішення регіонального конфлікту, який вже має регіональну, політичну та військову природу в рамках одної країни. Під регіональною мається на увазі задіяння дуже багато партнерів. Мені здається, що він багато ще нам скаже нового у своїх виступах.

Які шанси зайняти місце Аграмунта у Георгія Логвинського, враховуючи той факт, що за всю історію організації не було жодного президента ПАРЄ зі східної Європи?

– Це аргумент, але виходячи зі списку інших членів, мені здається у нашого найменша можливість.

А те що саме Україна ініціювала відставку Аграмунта, про що це говорить?

– Не ініціювала, а виступила з певною критикою, тому що нема процедури. Це певна критика, яку Україна донесла. Україна не перший раз щось доносить. Згадайте з приводу російської делегації. Іноді це підтримують, іноді ні. І мені здається, що ми активні в ПАРЄ. Ми робимо певні дії та певні заяви.

Яка роль ПАРЄ у вирішенні світових проблем?

– Найголовніші функції – це поставити на порядок денний певні проблемні питання, створити обговорення, підвищити собівартість політичну певного процесу. ПАРЄ – це майданчик для публічної політики, яка там формується, як аеродром для зльоту.

Ранее директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире "ГС" подчеркнул, что Украине не стоит развивать инициативу по импичменту председателя ПАСЕ.