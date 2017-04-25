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    Делегация Киева ожидает, что глава ПАСЕ подаст в отставку

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    Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что господин Аграмунт до конца этой сессии должен уйти в отставку со своего поста.
    Делегаты в зале на пленарном заседании сессии ПАСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина, Кристина Луна Родригес. Глава украинской делегации в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) Владимир Арьев ожидает, что глава Ассамблеи Педро Аграмунт до конца этой сессии уйдет в отставку из-за своего недавнего визита в Сирию.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Во вторник в Ассамблее состоялись слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке в Сирию. В понедельник Аграмунт, открывая работу Ассамблеи, назвал свой визит в Сирию ошибкой.

    Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи в том числе с президентом страны Башаром Асадом.

    В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ поездка председателя в Сирию вызвала резкую критику.

    Сразу после его выступления европарламентарии потребовали от председателя проведения голосования по вотуму недоверия.

    В аппарате Ассамблеи РИА Новости пояснили, что "такой процедуры (вотума недоверия) в ПАСЕ нет". Решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ, добровольно.

    "На последнем заседании бюро мы обсуждали срочное предложение об изменении правил процедур в том, что касается отзыва членов, которые назначены на важные посты в Ассамблее, поскольку такой процедуры у нас по-прежнему не существует", — отметил Арьев, выступая в ПАСЕ.

    "Если кого-то назначаем, то должна быть возможность отзыва. Это очень серьезный вопрос, большая тема для Ассамблеи на данный момент", — добавил глава украинской делегации.

    "Последняя поездка в Сирию трех наших представителей лишь подтвердила, что мы должны продолжать говорить о том, как укрепить, усилить ответственность членов Ассамблеи, и я хочу подчеркнуть, что я и многие коллеги по-прежнему ожидают, что господин Аграмунт до конца этой сессии уйдет в отставку со своего поста", — отметил Арьев.

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