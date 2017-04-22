Мартыненко заявил, что у него нет 300 млн грн залога

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Николай Мартыненко заявил, что у него нет 300 миллионов гривен для внесения залога, как альтернативы аресту, которые требует САП, и считает открытое против него уголовное преследование политически мотивированным. Такое заявление Мартыненко сделал по объявлению перерыва в заседании Соломенского районного суда Киева.

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"Вопрос ни в том, есть или нет. Я уже заявлял — их нет", — сказал Мартыненко.

При этом он еще раз подчеркнул, что ни предъявленные ему обвинения, ни мера пресечения включительно с внесением 300 млн.грн. залога являются неадекватными решениями со стороны обвинения.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд объявил перерыв до 10 утра субботы в рассмотрении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно избрания меры пресечения Мартыненко в виде ареста. Кроме того, во время суда стало известно, что четыре министра и 15 народных депутатов высказались за взятие на поруки бывшего нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, накануне в интернете появилась третья запись покинувшего Украину депутата Александра Онищенко. Утверждалось, что нардеп разговаривает с Мартыненко. На первом из фрагментов записи человек, голос которого похож на Мартыненко, подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом". На другом фрагменте он описывает, как люди Порошенко — Александр Грановский и Игорь Кононенко — зарабатывали на Одесском припортовом заводе (запись доступна здесь).