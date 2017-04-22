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    Политика

    Объявлен перерыв, 4 министра и 15 нардепов хотят взять Мартыненко на поруки

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (21)

    (обновлено: )21
    Личные заявления народные депутаты от "Народного фронта" и члены правительства сделали поздно вечером на заседании Соломенского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство САП относительно избрания меры пресечения Николаю Мартыненко.
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Четыре министра и 15 народных депутатов высказались за взятие на поруки бывшего нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщила журналист Кристина Бердинских в Twitter.

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    Личные заявления народные депутаты от "Народного фронта" и члены правительства сделали поздно вечером на заседании Соломенского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно избрания меры пресечения Мартыненко в виде ареста.

    ​По информации Бердинских, Соломенский районный суд объявил перерыв до 10 утра субботы, 22 апреля.

    ​Накануне в интернете появилась третья запись покинувшего Украину депутата Александра Онищенко. Утверждалось, что нардеп разговаривает с Мартыненко. На первом из фрагментов записи человек, голос которого похож на Мартыненко, подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом". На другом фрагменте он описывает, как люди Порошенко — Александр Грановский и Игорь Кононенко — зарабатывали на Одесском припортовом заводе (запись доступна здесь). 

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    Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

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