Избрание меры пресечения Мартыненко: кадры из суда

Соломенский районный суд Киева в пятницу начал рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко.

Заседание началось почти с четырехчасовым опозданием

На заседании присутствуют Мартыненко, его адвокаты, прокуроры, ряд депутатов Рады от фракции "Народного фронта", среди которых Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, Георгий Логвинский, и министров правительства, которые намерены взять экс-депутата на поруки.

В начале заседания адвокаты Мартыненко заявили отвод судье, полагая, что он может предвзято подойти к рассмотрению дела.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).