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    Избрание меры пресечения Мартыненко: кадры из суда

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (19)

    (обновлено: )73
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко.
    Украинское фото
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    twitter.com/berdynskykh
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    twitter.com/berdynskykh
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    twitter.com/berdynskykh

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    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко

    Соломенский районный суд Киева в пятницу начал рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко.

    Николай Мартыненко
    Украинское фото
    Гаага, Мартыненко, Минск – Украина на тройном шпагате. Экспертные итоги недели

    Заседание началось почти с четырехчасовым опозданием

    На заседании присутствуют Мартыненко, его адвокаты, прокуроры, ряд депутатов Рады от фракции "Народного фронта", среди которых Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, Георгий Логвинский, и министров правительства, которые намерены взять экс-депутата на поруки.

    В начале заседания адвокаты Мартыненко заявили отвод судье, полагая, что он может предвзято подойти к рассмотрению дела.

    Читайте также: Свой человек. Что известно об экс-нардепе Николае Мартыненко

    Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

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